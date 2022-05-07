Під Ізюмом російські генерали влаштували пекло для своїх солдатів – експерт

Окупанти отримують ляпаси, відкочуються назад та шукають щастя на інших напрямках.

Армія міжнародного злочинця Володимира Путіна несе шалені втрати під Ізюмом. При цьому, заради якої мети, експертам важко зрозуміти. Розуміючи той факт, що нахрапом і квапливо окупант не прорве оборону ЗСУ під Ізюмом, російські генерали пізно вирішили зосередитись на інших напрямках у зоні ООС.

Про це розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський ведучому Василю Пехньо в ефірі проекту “Україна разом” на YouTube-каналі “Україна 24” .

“Мої військові друзі під Ізюмом дивуються впертості російських солдатів. Вони сунуть і сунуть, несучи шалені втрати“, – пояснив в ефірі Микола Сунгуровський.

Розуміючи той факт, що нахрапом та поспішно окупант не прорве оборону ЗСУ під Ізюмом, російські генерали ухвалили рішення про перекидання сил на інші напрямки в районі ООС.

“Російські генерали діють коряво та криво, адже працюють за лекалами часів Другої світової війни”, – вважає експерт.

Сунгуровський пояснив, як саме діють росіяни: вони здійснюють вогневі нальоти, після чого невеликими групами намагаються просуватися у бік наших територій. Тут вони “отримують ляпаси, відкочуються назад і шукають щастя на інших ділянках фронту”.

“Оскільки українські війська тривалий час закріплені на цих позиціях, рух та просування окупантів тут є незначним. А з урахуванням сил і коштів, які РФ кидає у пекло війни, ефективність цього невелика“, – вважає експерт.

Агентство Телевидения Новости