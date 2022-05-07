Вночі горіла Богодухівщина: і через обстріли рф, і без їхньої провини

За добу з 06 по 07 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 25, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 8, пожеж, що сталися з інших причин, — 17; також 3 рази для проведення аварійно-рятувальних робіт, 7 — для надання допомоги населенню, 2 — інші виїзди.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 8 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, господарчих будівель, сільгосппідприємств та музею.

Пожежі сталися: у Київському (3) районі Харкова, а також Богодухівському (3), Ізюмському (1) та Красноградському (1) районах області.

Найбільша з цих пожеж сталася о 23:10 на території Золочівсьскої громади, де ворожий снаряд потрапив у літературно-меморіальний музей. Сталася пожежа, яка охопила площу 280 кв.м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось локалізувати о 00:00, а о 08:05 повністю ліквідувати.

Одна з пожеж, що сталась з причини, не пов’язаної з обстрілами, сталась о близько 20:50 у селі Забори Богодухівського району. Горіло приміщення літньої кухні на площі 5 м.кв. Вогонь загасили місцеві мешканці, не викликаючи пожежні розрахунки. На місці пожежі виявлено тіло власника оселі, 1976 року народження. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 38 залучень для знешкодження ворожих боєприпасів, ліквідовано 58 ворожих боєприпасів.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

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