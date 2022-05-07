На Харківщині нова зброя ЗСУ ефективно нищить нову зброю рф

На Харківщині Збройні сили України вже почали застосовувати нову далекобійну зброю від західних партнерів.

Нею вже б’ють супротивника на Ізюмському напрямку, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив в ефірі програми “ФЕЙГІН LIVE”.

Йдеться про британські ракети Brimstone. Це протикорабельна ракета, але її можна використовувати і для ураження наземних цілей. Brimstone вже активно використовують наші війська.

“Це як Hellfire американський, далеко і надійно летить, і голосно бахає. Так це якраз під Ізюмом”, – сказав Арестович.

На озброєнні у ЗСУ також з’явилися американські гаубиці та інша зброя.

Саме на Харківщині ЗСУ підбили новітній російський Т-90М «Прорив». Поступив на озброєння в 2020 році. За версією росіян найкращий танк світу. За версією українців – непогано горить. Вперше в історії знищений українською армією під Харковом – відправлений навздогін за «русским кораблем». Підкопчений українцями металобрухт коштує від двох з половиною мільйонів доларів. «Там різні хлопці. І по-різному вони тікають. Але всі вони тікають. Документи, зброю покидали, потікали геть”, – розповідають військові.

Агентство Телевидения Новости