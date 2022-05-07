Харків’ян просят долучитись до перейменування вулиць

За дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова на офіційному сайті міської ради починають приймати пропозиції харків’ян щодо перейменування топонімів.

Зокрема, це стосується Московського району, пр. Московського, Білгородського шосе, вул. Абаканської, вул. Барнаульської, вул. Валдайської, вул. Владивостокської, вул. Грозненської, вул. Іжевської, вул. Калузької та багатьох інших назв, які потребують уваги.

Пропозиції щодо перейменування можна залишити, перейшовши за посиланням.

Всі вони будуть передані до міської топонімічної комісії та враховані при підготовці відповідних рішень про зміни назв, які мають нагадувати про те, як перемогла Україна, та про внесок міста Харкова у боротьбу за незалежність країни, за право на існування українського народу

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