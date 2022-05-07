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В звільнених селах Харківщини відновлюють електропостачання

В звільнених селах Харківщини відновлюють електропостачання

На звільнених територіях Харківщини фахівці «Харківобленерго» відновлюють електричні мережі.

Одразу в декількох населених пунктах Харківської області енергетики повертають світло в будинки. Ремонтні роботи енергетики розпочали відразу ж після дозволу військових Збройних сил України та розмінування деокупованої території.

Пошкодження повітряних ліній електропередачі та обладнання носить масштабний характер. Ремонтні бригади піднімають мережу: встановлюють замість зруйнованих нові опори, замінюють провід, ремонтують розбиті осколками трансформатори та підстанції.

Роботи доводиться виконувати у небезпечних умовах – ворог продовжує обстріли по населеним пунктам. Незважаючи на ризик, співробітники товариства щоденно виїжджають на лінію, бо гарно розуміють – поки електрика не повернеться у звільнені селища, мирне життя налагодити буде вкрай важко.

Агентство Телевидения Новости

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