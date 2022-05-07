Окупанти зруйнували будинок ветерана Другої світової війни в Золочеві

3 травня близько 23:30 російські військовослужбовці з артилерійської зброї обстріляли смт Золочів Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька будинків, повідомляє прокуратура Харківської області.

Зокрема, снарядом повністю зруйновано будинок 97-річного ветерана Другої світової війни, який пройшов війну з двома контузіями та пораненням.

Огляд місця події проводили слідчі відділення №1 СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости