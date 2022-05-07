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Обстріли Чугуївського та Богодухівського районів: одна людина загинула

Обстріли Чугуївського та Богодухівського районів: одна людина загинула

Сьогодні російські окупаційні війська обстріляли селище Коробочкине Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загинула 28-річна жінка – ворожий снаряд потрапив в приватний будинок, повідомляє Харківська ОВА.

«Шановні мешканці Харківщини, будьте обережні та уважні. Не нехтуйте сигналами тривоги. Без нагальної потреби не виходьте з укриттів!», вкотре нагадують в військовій адміністрації.

Також сьогодні вночі окупанти обстріляли Богодухів: в результаті спалахнули 4 вантажівки та нежитлової будівлі.

Крім того, пошкоджено дев’ять транспортних засобів, які належать місцевому підприємцю, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Огляд місця події проводив СВ Богодухівського районного управління поліції ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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