Обстріли Чугуївського та Богодухівського районів: одна людина загинула
Сьогодні російські окупаційні війська обстріляли селище Коробочкине Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загинула 28-річна жінка – ворожий снаряд потрапив в приватний будинок, повідомляє Харківська ОВА.
«Шановні мешканці Харківщини, будьте обережні та уважні. Не нехтуйте сигналами тривоги. Без нагальної потреби не виходьте з укриттів!», вкотре нагадують в військовій адміністрації.
Також сьогодні вночі окупанти обстріляли Богодухів: в результаті спалахнули 4 вантажівки та нежитлової будівлі.
Крім того, пошкоджено дев’ять транспортних засобів, які належать місцевому підприємцю, повідомили в прокуратурі Харківської області.
Огляд місця події проводив СВ Богодухівського районного управління поліції ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Харківської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.