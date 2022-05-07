В окупованому Вовчанську викрито зрадника

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 44-річному мешканцю тимчасово окупованого м. Вовчанськ за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм вияввився місцевий кримінальний авторітет Дмитро Чигринов на призвісько Чиж. У 2014 та 2016 році його затримували через розбой, але він уник відповідальності та сховався в РФ.

За даними слідства, вказаний громадянин України налагодив співпрацю з представниками РФ. Він організовує діяльність дислокованих в м. Вовчанськ військових формувань окупаційних військ, забезпечує їх матеріальними ресурсами.

Крім того, цей чоловік організовує розграбування однієї з військових частин Національної гвардії України, м’ясокомбінату та автозаправних станцій.

Встановлено, що в березні 2022 року підозрюваний організовував збір підписів за відставку діючого міського голови м. Вовчанськ та здійснив показове підняття прапора РФ на флагшток біля Будинку культури Вовчанської міської ради.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости