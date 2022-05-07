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Харків’ян просять 8-9 травня нікуди не виходити- можливі обстріли

Харків’ян просять 8-9 травня нікуди не виходити- можливі обстріли

Через можливі провокації російської армії харків’ян просять не відвідувати Меморіал Слави на День перемоги.

З таким проханням сьогодні до мешканців міста звернувся Харківський міський голова Ігор Терехов. 

«Я прошу вас не ходити на Меморіал. Наш ворог підступний і цинічний, і від нього можна очікувати особливої ​​жорстокості та лютих обстрілів саме в цей святий для всіх нас день. Згадаймо своїх родичів, що боролися з фашизмом, удома, не збираючись на вулицях. А квіти їм ми принесемо вже у день нашої Перемоги!» – наголосив Ігор Терехов.

“Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах. Обов’язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових», звернувся до українців й Президент України Володимир Зеленський

Агентство Телевидения Новости

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