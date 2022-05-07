Путін перекидає війська з Сирії до України, аби здобути хоч якусь перемогу до 9 травня

Російський диктатор Володимир Путін, не отримавши за 73 дні війни в Україні бажану перемогу, йде на будь-які кроки для здобуття хоч якогось успіху до 9 травня.

З’явився указ Путіна про перекидання російських військ, які дислокуються у Сирії, до України, аби прискорити захоплення Донбасу.

Про це повідомляє джерело видання The Moscow Times.

Зазначається, що загальна чисельність російської армії в Сирії становить 63 тисячі військових, із яких майже половина – офіцери.

Нагадаємо, існує ймоворність, що Путін у символічну для себе дату – 9 травня, може оголосити загальну мобілізацію. Таку думку висловив політолог Андрій Піонтковський.

Тим часом аналітики Conflict Intelligence Team не фіксують у РФ серйозних кроків до оголошення мобілізації. Водночас зауважують, що в різних регіонах країни росіян викликають до військкоматів для “уточнення даних” та пропонують підписати короткостроковий контракт.

Агентство Телевидения Новости