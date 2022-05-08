60 загиблих у школі на Луганщині

Від авіаудару, який росіяни завдали по школі в Білогорівці Луганської області, будівлю повністю зруйновано. Важкий удар не залишив людям, які перебували у школі шансів врятуватись – більшість загинули.

7 травня в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури. Пожежу ліквідовували майже чотири години, потім проведено розбирання завалів та, на жаль, знайдені тіла двох загиблих. Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули”, – йдеться у повідомленні Луганської ОВА

Невтішні новини. Школу зруйнував не артилерійський снаряд, а авіабомба. Вибух був всередині. Над величезна температура. Школа склалась сама по собі, повністю. Шансів вижити у людей не було,– зазначив голова обласної адміністрації Сергій Гайдай.

За даними Гайдая, у школі перебували орієнтовно 90 людей, 27 вижили, 60 найімовірніше загинули. Працівники ДСНС продовжують працювати на місці авіаудару.

Сергій Гайдай також додав, що будівля внаслідок удару повністю зруйнована. Тобто авіабомба була великої потужності.\

Агентство Телевидения Новости