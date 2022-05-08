Найближчими днями ЗСУ ще ближче просунуться до російського кордону

Українські бійці в результаті контрнаступу ЗСУ на північний схід від Харкова, імовірно, найближчими днями просунуться до кордону з Росією.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Російські загарбники зруйнували декілька мостів, щоб уповільнити рух українських військ. Також, можливо, обмежено відходять на північний схід від Харкова.

“Українські сили значно просуваються навколо Харкова та, вочевидь, найближчими днями вирушать до кордону з Росією”, – ідеться в матеріалі.

Автори статті зазначають, що український контрнаступ показує перспективу й може створити умови для подальших наступальних операцій на північному сході Харківської області.

Аналітики додають, що ЗСУ успішно відбивають наступ росіян у бік Барвінкова. Російські загарбники, імовірно, відмовилися від спроб рухатися прямо на південний схід у бік Слов’янська.

Збройні сили України пішли в контрнаступ уздовж широкої дуги навколо Харкова. Українські військові можуть упродовж найближчих днів витіснити російські війська із зони досяжності артилерії до обласного центру.

Агентство Телевидения Новости