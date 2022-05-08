В прокуратурі розповіли подробиці співпраці з окупантами депутатки з Харківщини

Діюча депутатка та секретарка Вільхівської сільської ради Харківського району, знаходячись у селищі Кутузівка, яке перебувало під окупацією російських військових, активно співпрацювала з агресором. Про це повідомляє прокуратура Харківської області. Напередодні в Харківській ОВА вже озвучили прізвище зрадниці – Надія Антонова.

Використовуючи свою посаду, вона надала доступ військовим РФ до житлових приміщень будівлі управління державного підприємства, забезпечувала окупантів житлом, яке належить місцевим мешканцям.

Також депутатка надавала військовим РФ інформацію про місцевих мешканців і житлові приміщення, які в подальшому використовувались для розміщення окупантів, та доводила до населення вказівки від представників країни-агресора, зокрема щодо обов’язкового носіння білих пов’язок.

7 травня 2022 року депутатку затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці-депутату Вільхівської сільської ради Харківського району за фактом пособництва державі-агресору (ч. 2 ст. 111-2 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости