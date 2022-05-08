Дівчину, яку розшукували через соцмережі, вбили окупанти – знайдено тіло

4 травня до поліції поступила інформація про втрату звязку із людьми, що рухалися колонною з 15 авто, близько Старого Салтову у напрямку Харкова, з метою виїхати на територію підконтрольну ЗСУ. Через бойові дії дістатися місця руху колони не було можливим. Місце знаходження колони було встановлено 06 травня, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Прибувши на місце, слідчі виявили розбитий ворожий танк, в 150ти метрах від нього, в напрямку колони, два обгорілі трупи з залишками військової форми рф, ще через 300 метрів від них – 6 автівок із отворами від куль та уламків. В автомобілях знайдено 4 тіла, попередньо – учасників евакуаційної колони. Наразі ідентифікувати всіх загиблих не є можливим через їх стан.

Слідчими проведено всі необхідні слідчі дії із фіксацією кожної деталі.

«Окремо хочу додати про дівчину, яку шукали через соціальні мережи – Раєцька Софія. Нажаль, в автомобілі, в якому вона знаходилась, знайдені залишки тіла та кулон, на який зсилаються рідні.

Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Переконаний, що військові злочинці будуть покарані», написав Сергій Болвінов.

Агентство Телевидения Новости