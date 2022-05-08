10 пошкоджень мережі холодного водопостачання усунули в Харкові протягом доби

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» продовжують працювати для відновлення подачі води мешканцям міста.

Напередодні було ліквідовано 10 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання та відновлено 7 оглядових колодязів. Сьогодні триває ремонт водоводів у всіх районах Харкова. Про це повідомляє Харківська міська рада.

Також лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків’ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад харків’ян просять детальніше повідомляти про витоки води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.

Агентство Телевидения Новости