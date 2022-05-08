В Боровій окупанти переписують холодильники та пральні машини

Про це повідомляють на офіційній сторінці у соцмережах:

Загарбники перевіряють помешкання місцевих жителів, господарські будівлі, горища та підвали, заселяються в пусті будинки та заклади соціальної інфраструктури. Особливу увагу приділяють мисливцям, шукають і забирають мисливську зброю.

Зафіксовані випадки, коли окупанти проводили перепис побутової техніки в окремих помешканнях: записували, скільки в будинках знаходиться холодильників, телевізорів, пральних машин, мікрохвильвих печей тощо. Яка мета такого «перепису», залишається лише здогадуватись.

Незважаючи на відсутність бойових дій, окупанти несуть втрати важкої техніки. Так, аерозйомка зафіксувала, як у селі Богуславка вони вирішили перевірити, чи зможуть на танках перетнути обмілілий Оскіл. В результаті не змогли доїхати навіть до русла – два ворожих танки так загрузли в муляці, що їх не змогли витягти навіть за допомогою іншої важкої техніки.

На території громади вже тривалий час немає електрики, мобільного зв’язку, інтернету. Працюють деякі магазини та аптеки, але асортимент товарів дуже обмежений. Хліб возять із Сватового.

З різних джерел надходить інформація, що РФ може готувати на окупованих територіях провокації та «постановки» 9-го травня. Просимо за можливості застерегти своїх рідних, які залишилися в окупації, від участі в масових заходах, щоб уникнути небезпеки, йдеться у повідомленні

Агентство Телевидения Новости