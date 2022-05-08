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Відновлювальні роботи в Циркунах почнуться після дозволу військових

Відновлювальні роботи в Циркунах почнуться після дозволу військових

Циркуни з перших днів повномасштабного вторгнення росіян були в окупації. «Рускій мір» приніс лише страждання і розруху: знищені домівки та вулиці.

Сьогодні місцеві зустрічали захисників, які вибороли звільнення села. «Дякуємо кожному жителю за стійкість і патріотизм, за те, що мали мужність чинити опір попри терор росіян.

Зараз тут працюють правоохоронці, які фіксують злочини окупантів. Підрозділи піротехніків поступово проводять розмінування. Просимо бути вкрай обережними і не поспішати із поверненням додому, як би цього не хотілося. Зараз це все ще небезпечно.

Як тільки нам дозволять військові – ми почнемо відновлювати критичну інфраструктуру», повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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