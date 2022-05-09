9 пожеж, спричинених обстрілами, за добу. ДСНС

Загалом за добу рятувальники здійснили 23 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 19, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 9, пожеж, що сталися з інших причин, — 10; також 2 рази для проведення аварійно-рятувальних робіт, 4 — для надання допомоги населенню.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 9 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж у житлових та приватних будинках, господарчих спорудах, а також на відкритій території.

Пожежі сталися: у Богодухівському (4), Ізюмському (2), Харківському (2) та Чугуївському (1) районах області.

08 травня о 19:50 в с. Коробочкине Чугуївського району сталася пожежа, де ворожий снаряд влучив у приватне домоволодіння. Горів гараж на площі 10 кв.м та солома 10 тон. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 20:35. Внаслідок вибуху постраждав чоловік 1939 року народження, який отримав поранення склом правої нижньої кінцівки, від госпіталізації відмовився.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Новобаварського району міста та Харківського району області.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 38 залучень для знешкодження ворожих боєприпасів, ліквідовано 73 вибухонебезпечних предмета.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україн

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