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Повітряна частина параду в Москві через погоду скасована

Повітряна частина параду в Москві через погоду скасована

У Москві розпочався парад до дня перемоги. Проходитиме без участі літаків, причина нібито в погоді, а не в тому, що росія втратила у війні з Україною 200 найбільш боєздатних літаків і льотчиків, вертольоти. Адже раніше за потреби для параду навіть хмари розганяли. Коробки особового складу представлені насамперед не кадровими військовими, а курсантами, техніка – обмежена.Ніхто із закордонних лідерів на парад не приїхав, путін прибув в оточенні почту та ветеранів та дітей-війни, спеціально підготовлених для дійства – їх розсадили по всьому шляху колони червоною площею. Сам путін виглядає дуже одутлим і знервованим.

Агентство Телевидения Новости

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