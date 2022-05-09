Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:01
Просмотров: 63

В Херсоні для акції “безсмертний полк” привезли масовку з рф

В Херсоні для акції “безсмертний полк” привезли масовку з рф

Заради акції російські загарбники завезли до тимчасово захопленого Херсона масовку на 9 травня. До міста прибули “актори” із окупованого Сімферополя і терористичної ДНР, але, як свідчать паблики, їх небагато.

А ось очолив очолив колону так званий «глава обладміністрації» екс-мер Херсона Володимир Сальдо.

Раніше повідомлялось, що окупанти планували розстріли мирних мешканців Херсону, якщо ті, вийдуть на проукраїнські мітинги.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 