В Херсоні для акції “безсмертний полк” привезли масовку з рф

Заради акції російські загарбники завезли до тимчасово захопленого Херсона масовку на 9 травня. До міста прибули “актори” із окупованого Сімферополя і терористичної ДНР, але, як свідчать паблики, їх небагато.

А ось очолив очолив колону так званий «глава обладміністрації» екс-мер Херсона Володимир Сальдо.

Раніше повідомлялось, що окупанти планували розстріли мирних мешканців Херсону, якщо ті, вийдуть на проукраїнські мітинги.

Агентство Телевидения Новости