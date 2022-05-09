Мер Харкова пропонує обрати нову назву Московського проспекту з 4 варіантів

У суботу на сайті міської ради стартував розділ, де можна було запропонувати варіанти перейменування харківських вулиць. За два дні свої пропозиції залишили понад 10 тисяч харків’ян, повідомив мер Харкова.

« Переважна більшість тих, хто написав – майже 90% – пропонують перейменувати московський район на Салтівський. Також очевидно, що городяни більше не бажають бачити у Харкові московський проспект. Але варіантів його нової назви більше:

1. Героїв Харкова – на честь усіх, хто під час війни захищав та захищає Харків, а це і наша героїчна армія, і територіальна оборона, і рятувальники, і лікарі з медиками, і волонтери, і наші легендарні комунальники.

2. Київський – на честь Києва, столиці нашої Незалежної України.

3. Захисників України – на честь усіх, хто захищав та захищає нашу країну: нашої армії та територіальної оборони, волонтерів та всіх, хто наближає нашу Перемогу.

4. Харківський – тут, певен, усе зрозуміло».

Ігор Терехов пропонує харків’янам проголосувати за назву, щоб на найближчій сесії, виходячи з результатів голосування, винести на розгляд депутатського корпусу нові назви.

Проголосувати можна під цією посадою вже зараз.

Агентство Телевидения Новости