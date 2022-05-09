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В прокуратурі показали наслідки обстрілу «Уніфехту»

В прокуратурі показали наслідки обстрілу «Уніфехту»

Продовжуємо збирати докази воєнних злочинів РФ: проведено додатковий огляд університетського спорткомплексу у Харкові. 5 березня російські військові обстріляли спортивний клуб «Уніфехт» ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Вказані дії призвели до руйнування будівлі учбово-спортивного комплексу та пошкодження розташованих поблизу будинків.

5 березня 2022 року за вказаним обстрілом російських окупантів слідчими Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). У подальшому було проведено всі необхідні слідчі дії.

9 травня 2022 року в межах вказаного кримінального провадження здійснено додатковий огляд місця події.

Агентство Телевидения Новости

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