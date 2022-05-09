“Своїх не кидають?” У Циркунах окупанти залишили десятки тіл однополчан.

Це зафіксував журналіст Юрій Бутусов. Він розсказав зняв відео, на якому видно тіла російських військових, які кинули прямо у полі.

«Група російських найманців – швидше за все, всі вони – мобілізовані з окупованих територій – знищено під Харковом у частині протиповітряної оборони, неподалік селища Циркуни. Російські військові тікали, зазнали втрат, 21 російський військовослужбовець здався в полон. А ці люди побігли, їх накрили – їм утекти не вдалося», – зазначив Бутусов.

Як вже розповідали новини АТН, таке звалище тіл окупантів – навіть не могилу, тіла просто викидалися біля посадки, – виявили і після визволення Малої Рогані

Агентство Телевидения Новости