Екс-нардеп Жванія загинув через обстріл

Це сталося під час артилерійського вогню біля блокпоста окупантів у районі села Новопокровка Запорізької області. Це непідконтрольна ЗСУ зона.

Про це написав у своєму Telegram-каналі і радник голови МВС Антон Геращенко.

Офіційного підтвердження наразі немає. По даним ЗМІ, Жванія знаходився в машині, які побило осколками – він загинув на місці, водій отримав поранення.

Також відомо, що Жванія мав російське громадянство та був неофіційним представником “Росатому”.

Агентство Телевидения Новости