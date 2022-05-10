Сегодня 07:51
Просмотров: 41
Екс-нардеп Жванія загинув через обстріл
Це сталося під час артилерійського вогню біля блокпоста окупантів у районі села Новопокровка Запорізької області. Це непідконтрольна ЗСУ зона.
Про це написав у своєму Telegram-каналі і радник голови МВС Антон Геращенко.
Офіційного підтвердження наразі немає. По даним ЗМІ, Жванія знаходився в машині, які побило осколками – він загинув на місці, водій отримав поранення.
Також відомо, що Жванія мав російське громадянство та був неофіційним представником “Росатому”.