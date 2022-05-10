Фракція ОПЗЖ у облраді перестала функціонувати, але депутати перейменувались та лишились

Про це стало відомо напередодні на сесії облради, які пройшла вперше з початку повномасштабної агресії рф та пройшла у режимі відео конференції.

Про вихід з фракції заявили 28 депутатів на чолі з керівником Сергієм Гладкоскоком. Він озвучив інформацію про вихід з фракції ОПЗЖ себе та 13 таких обранців як Богдан Мальований, Армен Бакманян, Максим Прядко, Артур Северінов, Ростислав Літвінов, Світлана Естеровська, Тетяна Коробко, Віталій Абрамов, Андрій Малиш, Антон Ніколаєнко, Олександр Діденко, Андрій Стронов та Олексій Лесик.

Всі вони, окрім Лесика та Мальованого об’єднались у нову групу «Відновлення України».

Крім того, вже до голови облради Тетяни Єгорової-Луценко подали заяви про вихід з ОПЗЖ ще 14 депутатів: Говорової (Мураєвої) Валерії, Скоробогача Володимира, Россіхіна Василя, Рябка Володимира, Білокудрі Валерія,Андрєєва Олександра, Заярного Леоніда,Хурсенка Сергія,Назарова Артема, Райніна Ігоря,Ващенко Ганни,Бочарнікової Олени, Шенцева Микити, Юркова Володимира”.

Вони жодних новоутворень поки не створили.

Агентство Телевидения Новости