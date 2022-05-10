Окупанти на Харківщині випалюють ферми разом з тваринами (відео)

Напередодні на території Чкалівської громади, тимчасово окупованої, через обстріли вогнем було знищено агропідприємство. А раніше через обстріли окупантів згоріла ферма разом з тваринами у Малій Рогані.

Три ангари окупанти спалили разом із тваринами, собаку застрелили. Навмисно обстріляли ферму, почалася пожежа. Зоотехнік Віталій Денисенко, суворий на вигляд чоловік, не може стримати сліз, коли розповідає, як виносив з вогню телят – усіх урятувати не зміг. Тіла тварин, що згоріли живцем, досі лежать на згарищі.

Все почало стріляти, дах уже горить, а я забігаю, хапаю когось ближче, і вибігаю, в інший сарай, потім за наступними, телят встиг витягнуті, ось вони в хліві. Звичайно, страшно було, але їх шкода. Не всіх встиг витягти, дах обвалився. Я потім уже з ферми не йшов – обстріл, не обстріл із коровами залишався, їм теж страшно, – розповів АТН Віталій.

Також повністю була знищена ферма, а сотні тварини вбиті у Вовчанському районі, зараз це окупована територія.

Крім цього, люди з окупованих громад повідомляють, що рашисти вбивають та відбирають худобу та птицю у селян, та навіть посівну картоплю у фермерів.

Агентство Телевидения Новости