Саперам-рятувальникам, що постраждали під час розмінування під Харківом, потрібна допомога

9 травня під час виконання бойового завдання з розмінування територій Харківщини зазнали поранень двоє піротехніків Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування:

підполковник служби цивільного захисту Ігор Овчарук, начальник групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України;

прапорщик служби цивільного захисту Володимир Гриненко, водолаз-сапер відділення підводного розмінування групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.

Вони отримали травми різного ступеня тяжкості та потребують невідкладного лікування й оперативного втручання.

Для тих, хто може допомогти фінансово постраждалим саперам-рятувальникам, додаємо номери карток:

4731219616923862 Гриненко Володимир Іванович

4149499398481760 Овчарук Ігор Васильович

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