Півтора місяці у підвалах: окупанти тримали у страху мешканців Циркунів

Російські окупанти вчиняли терор місцевого населення у захоплених селах Харківщини. Про умови, в яких жили люди в Циркунах, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов: люди, з якими спілкувалися представники влади та військових ЗСУ, розповідали про нелюдське ставлення до них з боку російських солдатів.

«Якщо говорити про Циркуни, люди практично півтора місяця сиділи у підвалах без виходу, з’являлися на вулицю тільки щоб знайти їжу, воду чи попросити допомоги – багато хто з них мав поранення від обстрілів. При цьому окупанти або робили попереджувальні постріли, або одразу стріляли на ураження. Місцеві жителі зустрічали наших визволителів із радістю та вдячністю», – поділився Олег Синєгубов.

Крім того, за словами Синєгубова, у звільнених населених пунктах зафіксовано велику кількість мінувань. Ворог заміновує житлові будинки, школи, дитячі садочки, просто узбіччя доріг чи поля.

Олег Синєгубов відзначив, що ворог й надалі не відмовився від планів захоплення Харкова та області, але наші військові мають чітке розуміння, як діяти в разі ускладнення ситуації.

Наразі, як повідомляє керівник області, на півночі та північному сході регіону, а також на Ізюмському напрямку тривають запеклі бої із російськими окупантами.

Агентство Телевидения Новости