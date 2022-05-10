На Харківщині СБУ вилучила зброю та паспорт рф у любителя «руського миру»

Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Богодухівського району Харківської області розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною.

Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінки у соціальній мережі «Фейсбук» та у забороненій в Україні російській мережі «Однокласники».

До того ж, зловмисник, всупереч вимогам діючого законодавства, отримав до громадянства України ще й подвійне – у 2019 році одержав в москві паспорт громадянина рф.

Співробітники СБУ за підтримки бійців спецпідрозділу «Альфа» затримали зловмисника за місцем мешкання. Під час обшуку помешкання у «любителя руського миру» вилучено вогнепальну зброю, державні символи країни-агресора та заборонену в Україні символіку.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.2 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України) Кримінального кодексу України. Наразі стосовно нього судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости