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Під Харковом бійці тероборони знищили російський «супертанк» пострілом з ручного гранатомету

Під Харковом бійці тероборони знищили російський «супертанк» пострілом з ручного гранатомету

Російський «супертанк» Т-90М «Прорыв» було знищено 4 травня біля Старого Салтова. Військові оприлюднили кадри вибуху цієї машини, заявлена вартість якої сягає 4,5 мільйонів доларів.

Хто підбив новітній танк і чим – повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

В бій з російськими танкістами вступили бійці 227 батальйону 127 бригади територіальної оборони та влучили в Т-90М «Прорыв» зі шведського гранатомету «Карл Густав» (Carl Gustaf, Granatgevär m/48 (Grg m/48), Carl Gustaf), який в різних модифікаціях випускається з кінця сорокових минулого століття.

Два висновки:

Росіяни кидають сюди найкраще, що є в їхньому арсеналі;

2. Навіть найкраще, що в них є, залишається вразливим для відносно простого озброєння піхотинця.

Агентство Телевидения Новости

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