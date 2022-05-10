У звільнених селах Харківщини окупанти кинули десятки трупів своїх солдатів

Російські військові не забирають трупи своїх солдатів та офіцерів, кидаючи їх на полі бою. У населених пунктах, які звільнили ЗСУ, знаходять десятки трупів ворожих військових, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми фіксуємо їхні тіла на вулицях, в будинках, у якихось, навіть не могилах, – а звалищах просто. При відступі вони не забирають тіла своїх солдатів. Це ще раз свідчить про їхню мораль, принципи та правила ведення військових дій. Мабуть для них, щоб не показувати правду, так простіше», – сказав Олег Синєгубов.

Натомість, як підкреслив очільник Харківщини, існують чіткі алгоритми, передбачені міжнародними конвенціями та правилами щодо передачі тіл загиблих військових противнику. Україна не порушує ці вимоги і якщо з боку рф будуть такі запити, на рівні відповідних міністерств та Офісу Президента будуть вжиті необхідні заходи.

Агентство Телевидения Новости