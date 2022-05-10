Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:09
Просмотров: 69

У Харькові московські вулиці назовуть харьківськими

У Харькові московські вулиці назовуть харьківськими

Стало відомо, за які перейменування будуть завтра голосувати депутати на сесії міськради. Вона пройде вперше після початку повномасштабної агресії рф, в режимі відеоконференції. Одним із питань стане про перейменування міьких топонімів, які пов’язани зі страною-агресором.

Як повідомив начальник інформаційного департаменту Юрій Сидоренко, За результатами роботи Топонімічної комісії. завтра депутатам буде запропоновано перейменувати 4 вулиці:

1) Проспект московський – на проспект Героїв Харкова;2) Район московський – на район Салтівський;3) Шосе білгородське – на Харківське шосе;4) Спуск білгородський – на вулицю Героїв Рятувальників.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 