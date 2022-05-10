У Харькові московські вулиці назовуть харьківськими

Стало відомо, за які перейменування будуть завтра голосувати депутати на сесії міськради. Вона пройде вперше після початку повномасштабної агресії рф, в режимі відеоконференції. Одним із питань стане про перейменування міьких топонімів, які пов’язани зі страною-агресором.

Як повідомив начальник інформаційного департаменту Юрій Сидоренко, За результатами роботи Топонімічної комісії. завтра депутатам буде запропоновано перейменувати 4 вулиці:

1) Проспект московський – на проспект Героїв Харкова;2) Район московський – на район Салтівський;3) Шосе білгородське – на Харківське шосе;4) Спуск білгородський – на вулицю Героїв Рятувальників.

Агентство Телевидения Новости