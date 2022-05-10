Мешканців звільнених селищ правоохоронці просять зачекати з поверненням

Поліція фіксує кожен факт воєнних злочинів, вчинених військами рф в селищі Старий Салтів і селі Молодова.

З початку масового вторгнення російських військ на територію Харківської області ці населені пункти в Чугуївському районі до початку травня перебували під окупацією. Після наступу ЗСУ Старий Салтів і Молодова були звільнені від окупантів.

Працівники відділу поліції №1 Чугуївського РУП після звільнення території зареєстрували 33 пошкоджені будівлі, у тому числі центр надання медичної допомоги.

Наразі співробітники слідчо-оперативних груп фіксують воєнні злочини та збирають усю необхідну доказову базу.

Ситуація в цих населених пунктах на даний час є небезпечною. Поліція звертається до громадян з проханням поки що не повертатися до дому. А тих мешканцям, що залишилися, закликаємо обмежити пересування населеними пунктами та перебувати в укриттях.

Агентство Телевидения Новости