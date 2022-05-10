Помер перший президент України Леонід Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня, після тривалої хвороби на 89 році життя. Про це повідомляють «Українські Новини» із посиланням на джерело в колі сім’ї.

Також про смерть Кравчука у своєму Telegram-каналі пповідомила народний депутат України Ірина Геращенко: «Помер Леонід Кравчук», – написала вона.

Довідка УНІАН. Леонід Кравчук був першим президентом незалежної України у 1991-1994 роках.

Разом із Борисом Єльциним, президентом росії, та Станіславом Шушкевичем, першим лідером незалежної білорусі, який помер минулого тижня, Кравчук брав участь у підписанні Біловезьких угод, що поклали край існуванню СРСР.

У липні 2020 року Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі з Донбасу. Він змінив на цій посаді другого президента України Леоніда Кучму.

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