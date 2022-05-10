З окупованих територій Харківщини росіяни вивозять зерно

Продовжується вивезення окупантами викраденого в Україні продовольства на територію рф та окупованого Криму.

В селі Волохів Яр Харківської області колаборанти допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Також в Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, готують до транспортування у рф. З Енергодару в напрямку Кам’янки Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим.

1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму.

Є інформація, що окрім зерна окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів – буряк, картопля, капуста.

Наразі відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу.

Агентство Телевидения Новости