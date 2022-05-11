Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:44
Просмотров: 110

Потужний виступ: Kalush Orchestra підірвали зал на Євробаченні 2022

Потужний виступ: Kalush Orchestra підірвали зал на Євробаченні 2022

Сьогодні, 10 травня, відбувся перший півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення 2022. Цього року Україну представляла група Kalush Orchestra з піснею Stefania, яку соліст Олег Псюк присвятив своїй мамі і всім жінкам, які вберігають своїх дітей від жахів війни.

Учасники виступили в першому півфіналі Євробачення під шостим номером. Вони вийшли на сцену в національних костюмах. Цікаво, що соліст Kalush Orchestra залишив незмінними тільки два елементи в своєму образі – жилетку і рожеву панаму.

Так, на головній сцені Євробачення представники України виконали свій хіт Stefania, який став мегапопулярним з початку війни в нашій країні. Варто відзначити і те, що вся Європа сьогодні солідарна з Україною і підтримує нас в цей непростий час.

Виступ Kalush Orchestra став справжнім відкриттям цього року. Хлопці не просто запалили на сцені, вони підірвали зал і змусили всіх без винятку аплодувати. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 