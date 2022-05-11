Потужний виступ: Kalush Orchestra підірвали зал на Євробаченні 2022

Сьогодні, 10 травня, відбувся перший півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення 2022. Цього року Україну представляла група Kalush Orchestra з піснею Stefania, яку соліст Олег Псюк присвятив своїй мамі і всім жінкам, які вберігають своїх дітей від жахів війни.

Учасники виступили в першому півфіналі Євробачення під шостим номером. Вони вийшли на сцену в національних костюмах. Цікаво, що соліст Kalush Orchestra залишив незмінними тільки два елементи в своєму образі – жилетку і рожеву панаму.

Так, на головній сцені Євробачення представники України виконали свій хіт Stefania, який став мегапопулярним з початку війни в нашій країні. Варто відзначити і те, що вся Європа сьогодні солідарна з Україною і підтримує нас в цей непростий час.

Виступ Kalush Orchestra став справжнім відкриттям цього року. Хлопці не просто запалили на сцені, вони підірвали зал і змусили всіх без винятку аплодувати.

Агентство Телевидения Новости