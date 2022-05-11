Через обстріли на Харковщині горіли сільскі хати

За добу з 10 по 11 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 23 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 16, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 6, пожеж, що сталися з інших причин, — 10; також 3 для проведення аварійно-рятувальних робіт, 3 для надання допомоги населенню, 1 — інший виїзд.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 6 виїздів на гасіння пожеж, спричинених військовими діями: 3 в Ізюмському, 2 в Куп’янському, 1 у Золочівському районах області. Всі влучання були по приватному сектору, горіли людські хати та надвірні забудови.

Дані пожежі успішно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.У Харкові аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів проводились за трьома адресами у Шевченківському, Московському та Новобаварському районах. Залучено 30 осіб особового складу ДСНС та 5 одиниць техніки. Такі роботи вже повністю завершені на 79 об’єктах.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 13 залучень для знешкодження ворожих боєприпасів, ліквідовано 34 одиниці ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости