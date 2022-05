Про це повідомляють аналітики Institute for the Study of War

Вороже угрупування, яке розміщене біля Харкова, зазнало значних втрат та поступово відступає. Аби утримати позиції на Харківщині, РФ відправляє туди додаткові сили, аби зупинити ЗСУ в межах досяжності артилерії Харкова, а також запобігти подальшим контратакам українських військ.

