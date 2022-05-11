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Полонені рашисти згадали, що Луганщина – Україна

Полонені рашисти згадали, що Луганщина – Україна

Днями під час контрнаступальних дій на Харківщині прикордонники знищили 30 рашистів, ще двох взяли в полон, повідомляю

Полонені назвалися жителями Красного Луча, при цьому переконливо вказували, що вони не з якоїсь квазіреспубліки, а з Луганської області України.

Нагадаємо, днями Сили оборони України звільнили від окупантів п’ять населених пунктів, звідки ворог з мінометів та ствольної артилерії обстрілював житлові масиви Харкова. В цих боях зведений загін прикордонників завдав ворогові втрат не лише у живій сили, але й в бронетехніці. Вцілілі у бою техніка озброєння та боєкомплект загарбників тепер служитиме за призначенням, але на боці добра.

Агентство Телевидения Новости

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