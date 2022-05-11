У Харкові перша сесія після початку війни
У Харкіській міськраді розпочалася перша сесія після початку повномасштабної агресії -одинадцята позачергова сесія Харківської міської ради.
Депутати зібрались на засіданя в режимі відеоконференції, через техничні умови трансляція не ведеться.
У порядку денному 4 питання:
-Про внесення змін до Регламенту Харківської міської ради 8 скликання.
-Про розгляд звернення Харківської міської ради.
-Про розірвання побратимських відносин з містами Російської Федерації.
-Про перейменування об’єктів топоніміки.
Та різне. Перейменувати депутати планують Московській район на Салтівській, Московській проспект на Героїв Харкова, Белгородській на Харківській, й Белгородській узвіз на Героїв Рятівників.