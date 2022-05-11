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Харків розірвав побратимські відносини з містами Російської Федерації

істо Харків в односторонньому порядку розірвало побратимські відносини з російськими містами: Бєлгород, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ та Санкт-Петербург.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 11 травня, на позачерговій сесії Харківської міської ради. В ньом участь прийняли 75 депутатів.Як зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов, з огляду на те, що збройна агресія Російської Федерації призвела до людських страждань та значних руйнувань, у міста Харкова не може бути побратимів серед російських міст.«Ще в перші дні війни я дав доручення прибрати з сайту міськради усі російські міста-партнери Харкова. Бо не може у нас бути побратимських відносин з людьми, котрі вбивають українців та знищують нашу Батьківщину. Тому я пропоную сьогодні розірвати ці відносини. Таких міст-побратимів у Харкова бути не може», – підкреслив Ігор Терехов.Зазначимо, рішення про розірвання побратимських відносин з містами країни-агресора було прийнято одноголосно.

Агентство Телевидения Новости

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