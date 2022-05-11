Більше у Харкові немає ані Московського проспекту, ані Московського району

У місті Харкові змінили назви чотирьох топонімів, пов’язаних із країною-агресором.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 11 травня, на позачерговій сесії Харківської міської ради. Так, пр. Московський перейменували на пр. Героїв Харкова, узвіз Білгородський – на вул. Героїв рятувальників, Білгородське шосе – на Харківське шосе, а район Московський – на район Салтівський.

Як зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов, сьогодні депутати змінили назви лише декілька знакових для харків’ян місць, втім топонімів, пов’язаних з РФ, у Харкові значно більше.

«У нас сьогодні дійсно дуже багато назв вулиць, пов’язаних з країною-агресором. Тому я пропоную на наступну сесію підготувати перелік топонімів, які підлягатимуть перейменуванню. І тоді ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, які було зруйновано російським агресором, в яких загинули славні воїни ЗСУ та мирні жителі. Я впевнений, що у нас вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл для їх перейменування на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости