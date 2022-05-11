Патрульні затримали в Харкові розповсюджувача наркотиків

Напередодні під час патрулювання увагу патрульних привернув підозрілий чоловік, який, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху. Поліцейські зупинили громадянина для перевірки.

Під час спілкування з правоохоронцями він помітно нервував, а в ході поверхневої перевірки інспектори виявили у чоловіка 11 пластикових ковпачків з речовинами синтетичного походження.

За словами затриманого – це наркотики, які він придбав з метою подальшого збуту через так звані «закладки».

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости