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Патрульні затримали в Харкові розповсюджувача наркотиків
Напередодні під час патрулювання увагу патрульних привернув підозрілий чоловік, який, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху. Поліцейські зупинили громадянина для перевірки.
Під час спілкування з правоохоронцями він помітно нервував, а в ході поверхневої перевірки інспектори виявили у чоловіка 11 пластикових ковпачків з речовинами синтетичного походження.
За словами затриманого – це наркотики, які він придбав з метою подальшого збуту через так звані «закладки».
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.