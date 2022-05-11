По Весніна будуть ходити електробуси, так дешеве, – Терехов

Ігор Терехов розповів, чому він не планує повертати трамваї на спуск Весніна. Це вчетверо дорожче, ніж прокласти там тролейбусний маршрут, заявив мер:

“Я вже веду переговори з багатьма банками, з багатьма нашими містами-побратимами, містами-побратимами в інших країнах, які надаватиму нам трамваї, але я не хочу, щоб нам давали трамваї, які практично вичерпали термін служби. Побудувати нові рейки, прокласти, розширити дороги, а те, що стосується спуску Весніна, там ходитимуть електробуси. Сьогодні вартість нового трамвая від мільйона до 1,5 мільйона євро, вартість електробуса – 250 тисяч, а може й менше, бо торгуємось. Вдумайтеся: на 1 трамвай, можна купити 4 електробуси практично з такою ж місткістю, з розширенням смуги, з автономним розширенням смуг для громадського транспорту, зокрема, в годину-пік, що дозволить нам прибрати пробки, що дозволить нам створити абсолютно інший трафік зручності для людей, ” – повідомив мер Харкова Ігор Терехов

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