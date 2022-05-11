Харківському поліцейському, затриманому на співпраці з фсб росії, повідомлено про підозру

Працівники ДБР спільно зі співробітниками СБУ викрили оперуповноваженого Нацполу в Харківській області, який «зливав» дані російським окупантам.

Як встановили слідчі ДБР, оперуповноважений був завербований співробітниками ФСБ росії з початком повномасштабного наступу. На вимогу окупантів, «правоохоронець» збирав відомості щодо військової техніки ЗСУ, блокпостів, місць розташування підрозділів силових структур регіону.

Зібрану інформацію з конкретними геолокаціями він передавав кураторам за допомогою одного з інтернет месенджерів. Крім того, у службовому автомобілі правоохоронця працівники ДБР виявили арсенал незареєстрованих боєприпасів.

Наразі йому повідомлено про підозру, зокрема, у державні зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

11 травня 2022 року рішенням Київського райсуду Полтави підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости