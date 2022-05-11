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У трьох селищах Балаклійської громади відновили газопостачання

У трьох селищах Балаклійської громади відновили газопостачання

«Харківгаз» провів ремонтно-відновлювальні роботи на газорозподільних мережах у Харківському та Ізюмському районах.

Про це повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА.

«У результаті відновлено газопостачання в три села Балаклійської громади Ізюмського району та виконано частину робіт із локалізації пошкоджень газових об‘єктів у Дергачах».

Ремонт інфраструктури триває.

Агентство Телевидения Новости

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