В Харківської області окупанти «глушать» мобільний зв’язок, щоб унеможливлити передачу даних про свої пересування

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 11 травня. 77 доба війни.

Зберігається загроза завдання з території республіки білорусь ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З метою недопущення перегрупування наших військ та перекидання їх на інші напрямки, підрозділи збройних сил російської федерації продовжують проведення демонстраційних дій. У прикордонних з Україною областях ворог нарощує систему протиповітряної оборони.

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на створенні умов для відновлення наступу. Підрозділи противника продовжували поповнення запасів матеріально-технічних засобів з метою нарощування наступальних спроможностей.

На переважній більшості тимчасово зайнятих територій Харківської області, з метою унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ, окупанти здійснюють подавлення мережі стільникового зв’язку. Місцеві жителі багатьох населених пунктів залишатися без електроенергії та води. Виїзд на територію підконтрольну Україні російськими окупантами заборонений.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Противник дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил російської федерації, що виконують завдання на території України, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої «спеціальної операції».

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в добовому зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости