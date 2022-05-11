Переважна частина російських військ вийшла з Борової, залишивши після себе руйнування (фото)

Борівська селищна територіальна громада залишається тимчасово окупованою російськими військами. Найбільше живої сили і техніки окупантів зосереджено в Ізюмському, Дружелюбівці, Чернещині, Першотравневому, Підвисокому, Пісках-Радьківських, Ольгівці, а також в лісах і лісопосадках. У Гороховатці та Бахтині періодично спостерігається активний рух ворожої техніки. З деяких населених пунктів працює ворожа артилерія. Для мирних жителів таке сусідство несе значні загрози включно з небезпекою підриву на мінах і розтяжках, встановлених окупантами в зелених зонах.

З Борової переважна частина військ вийшла. Частково поменшало їх і в Богуславці. Скоротилася також кількість блок-постів на території громади. Але в місцях перебування великої кількості російських військових контроль за пересуванням місцевого населення останніми днями посилився.

Окупанти живуть у закладах соціальної інфраструктури та самовільно займають будинки місцевих жителів, користуються їхніми запасами продуктів, ріжуть корів, свиней, курей.

Керують громадою російська військова комендатура та поліцаї з числа місцевих колаборантів. Також є повідомлення про місцевих мародерів, які допомагають окупантам грабувати будинки.

У Боровій, Богуславці, Новоплатонівці, Загризовому та Підлимані відновлено електропостачання, яке було відсутнє понад три тижні через пошкодження ліній електропередач під час бойових дій. Працівники електромереж змогли провести ремонтні роботи у надскладних умовах і повернути людям електрику у помешкання. Проте, значна частина громади все ще залишається без світла. Коли воно буде відновлене, наразі невідомо, адже лише в Ізюмському повалені понад 30 електроопор.

Мобільний зв’язок та інтернет, як і раніше, відсутні, і, аби зв’язатися з рідними, потрібно виїжджати в інші окуповані громади. Магазини працюють, асортимент бідний, але найнеобхідніші продукти і хліб завозяться. На жаль, щодня посилюється проблема відсутності готівкових грошей, зняти готівку на території громади неможливо. У сусідніх окупованих громадах перевести гроші в готівку можна за 20% від суми.

Агентство Телевидения Новости