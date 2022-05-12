Відновлення електропостачання на звільнених територіях доводиться починати з розмінування

На деокупованій місцевості залишилися численні міни та вибухонебезпечні предмети, тому кожен виїзд ремонтних бригад АТ «Харківобленерго» пов’язаний зі смертельним ризиком.

Пліч-о-пліч з енергетиками працюють фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Сапери ретельно перевіряють маршрут та підходи до енергетичних об’єктів. Досвід показує, ворог у достатку залишив підступні «сюрпризи» – розтяжки, мінні пастки, саморобні вибухові пристрої, замасковані під побутові речі.

Не меншу небезпеку несуть артилерійські та ракетні боєприпаси, якими усіяна земля після обстрілів. Співробітники ДСНС попереджають: чіпати або наближатися до них категорично заборонено. У разі виявлення необхідно відійти на відстань 150–200 кроків тим же шляхом, яким прийшли, позначити небезпечне місце добре видимим орієнтиром та повідомити про знахідку службу порятунку за номером 101.

Тільки після того, як сапери дають добро, до роботи приступають енергетики. Знівечені війною електричні мережі та обладнання доводиться збирати по частинах, немов хірургам, які оперують важкого пораненого. Робітникам ремонтних бригад досвіду не позичати – у здавалося б безвихідній ситуації вони знаходять правильне рішення і повертають світло до знеструмлених внаслідок бойових дій домівок мешканців.

Агентство Телевидения Новости