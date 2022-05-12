Ракетний удар по Дергачах: один загиблий, троє постраждалих

Минула доба пройшла в Харкові відносно тихо: ворог не завдавав ударів по самому місту. Проте від обстрілів потерпають населені пункти області, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Із реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли селище Мала Данилівка. Сьогодні вранці ворог завдав рентного удару по Дергачах. На жаль, одна людина загинула, 3 постраждалих.

«Отже вкотре наголошую, що в жодному разі не можна розслаблятися та нехтувати власною безпекою. Не перебувайте без потреби на вулиці і будьте обачні», йдеться в повідомленні.

Не припиняється робота з відновлення критичної інфраструктури області. Наприклад, днями запустили газопостачання в 7 селах Борівської громади. Тривають роботи з відновлення газопостачання в районах Харкова та селах області, що постраждали від обстрілів.

Агентство Телевидения Новости